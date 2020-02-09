رجال الكهرباء.. كفاح متواصل رغم كثرة العراقيل

تكافح فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الغربية، وفنيو الصيانة التابعون للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في المنطقة الشرقية، على حد سواء، لمحاولة إعادة الطاقة الكهربائية للعمل بيد أن التحديات أمامهم في تزايد.

وفي آخر المستجدات، خرج حقل الفارغ التابع لشركة الواحة وحقل الساحل التابع لشركة سرت عن العمل وتسبب في عجز بالكهرباء على امتداد المنطقة الشرقية.

ويعتبر هذا الحقل من أهم الحقول التي تغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بـ140 مليون قدم مكعب، وأسفر توقفه عن عجز يقدر بحدود 250 ميغاوات، واللجوء إلى طرح للأحمال على امتداد المنطقة الشرقية من 5 إلى 6 ساعات السبت.

وفي المنطقة الغربية، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة التيار إلى منطقة عمارات سيدي المصري بطرابلس، التي تعرضت لانقطاع مفاجئ للتيار جراء احتراق محطة تحويل الكهرباء فجر السبت، مشيرة إلى أن فرق الصيانة انتهت من تركيب محطتين بديلتين، كما غيرت الكوابل بعد أن تسبب الحريق في تلف محولين وتلف خلايا الضغط العالي ولوحات توزيع الضغط المنخفض.

ومع هذه الجهود المبذولة في ظل نقص الإمكانيات والظروف الراهنة يأمل المواطن أن تعالج مشاكل الطاقة ويستفيد من خدماتها مع موجات البرد التي ترافق ليالي الشتاء.

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