امغيب: سلامة يصنع من لجنة الأربعين جسمًا تشريعيًا بديلًا عن نواب طبرق

أخبار ليبيا 24 – خبر

شكك عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، سعيد امغيب، في نوايا المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بعد تجاهله شروط مجلس النواب للمشاركة في لجنة الأربعين.

امغيب قال، في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، إن تجاهل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لشروط مجلس النواب، يؤكد المخاوف من نوايا المبعوث الأممي غسان سلامة، محذراً من إصرار البعثة الأممية على خلق جسم تشريعي يتكون من أربعين شخصًا يكون بديلاً للنواب .

وأشار إلى أن البعثة الأممية تسعى لتشكيل مجلس نواب يسمي حكومة جديدة ويمنحها الثقة، وهذا ما يرفضه مجلس النواب، مؤكداً تمسك النواب بمعرفة توجهات الشخصيات التي ستشارك في حوار جنيف والهدف من هذا الحوار والمدن الزمنية كما هو موضح في الشروط التي طالب المجلس البعثة الأممية الرد عليها.

ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس أقر في الجلسة الأخيرة توجيه خطاب من رئاسته إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بالشروط الواجب توفرها للمشاركة في حوار جنيف.

وأضاف بليحق، أن المجلس سيؤكد خلال خطابه للمبعوث الأممي على خمسة أشياء؛ هي أن يتم اختيار ممثليه من قبل المجلس وداخل قبته وتُحال من رئيسه، وأن يتم إحالة قائمة الـ14 التي يختارهم سلامة إلى مجلس النواب .

وتضمن الشروط، وفقا لبليحق، أن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها، بالإضافة إلى عدم إقرار أو اعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب، وأخيرا عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الأعلى للإخوان “مجلس الدولة الاستشاري”.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية في مدينة جنيف السويسرية، خلال الأيام المقبلة من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.

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