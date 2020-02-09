عجز في الكهرباء بشرق ليبيا بسبب خروج بعض حقول الغاز للصيانة

بنغازي-العنوان

أدى خروج حقل الفارغ التابع لشركة الواحة وحقل الساحل التابع لشركة سرت عن العمل إلى عجز بالكهرباء على امتداد المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، ربيع خليفة، إن خروج هذين الحقلين تسبب في عجز في الشبكة الكهربائية على امتداد المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن

الحقلين من أهم الحقول المغذية لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة، وذلك بمقدار 140مليون قدم مكعب.

وأوضح خليفة، أن العجز الذي كان في حدود 250 ميجاوات، نتج عنه طرح أحمال لعدد من الساعات على امتداد المنطقة الشرقية، في حدود 5 إلى 6 ساعات يوم السبت.

وقال خليفة، “إن فور خروج الحقلين عن العمل نتيجة لبعض الأعطال بهن تم اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل إدارة التحكم الشرقية، بالتعاون مع محطة كهرباء شمال بنغازي بتغيير الوحدات التي تعمل بالغاز إلى نظام العمل على الوقود الخفيف من أجل التقليص من ارتفاع العجز، الأمر الذي ساهم في استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية”.

وأضاف، ” أن حقل الفارغ التابع لشركة الواحة رجع للعمل من جديد ليلة البارحة وفي انتظار دخول حقل الساحل التابع لشركة سرت بعد الانتهاء من الصيانة التي تجري له”.

وأكد خليفة، أن أوضاع الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية تشهد اليوم الأحد استقرارًا مع وجود عجز بسيط، مشيرًا إلى أن الاستقرار الكلي للشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، سيكون مع دخول حقل الساحل.