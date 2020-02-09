مصفاة الزاوية تعلن إيقاف عملها وتطالب الحقول النفطية بإعادة ضخ النفط لها

ليبيا – أصدرت شركة الزاوية لتكرير النفط اليوم الأحد بيانا بشأن نقص إمدادات خام النفط لعمل المصفاة.

شركة الزاوية لتكرير النفط قالت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن مستخدميها لم ولن يدخروا جهدا في القيام بواجباتهم المكلفين بها، وانهم في كل الأحوال والظروف متواجدون على رأس عملهم.

الشركة أعربت عن أسفها لإعلان إضطرارها إلى إيقاف عمليات التكرير وذلك بسبب نقص إمدادات الخام من الحقول النفطية وكذلك نفاد الخام من خزاناتها.

كما دعت الشركة المسؤولين على قفل الحقول النفطية إلى ضرورة الفتح الفوري لها لأن ما يقومون به من عمل يسبب في خسائر فادحة للميزانية العامة باعتبار أن النفط المصدر الأساسي والوحيد لدخل البلاد وأنهم سيكونون أول المتضررين من ذلك وهذا ما تؤكد عليه المؤسسة الوطنية

للنفط وشركاتها دائما من ضرورة تحييد النفط على الصراعات والتجاذبات السياسية ضمانا لعدم مضاعفة معاناة المواطنين بحسب نص البيان.

يشار إلى أن مصفاة الزاوية تخضع لسيطرة آمر سرية ” النصر ” التابعة لحرس المنشآت النفطية بحكومة الوفاق محمد الهادي العربي كشلاف الشهير بـ “القصب”، وكان اسم كشلاف قد ورد في تقرير لجنة الخبراء للأمم المتحدة المكلفة بمتابعة ليبيا في مارس 2018 وذلك في البندين (90) و (92) من التقرير وتلته عقوبات حظر سفر وتجميد أموال فضلاً عن العقوبات المحلية المفروضة عليه من النائب العام لم تجد طريقها للتنفيذ .

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