الثني يشدد على تحسين وضع الكهرباء

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، الأحد، في اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، المهندس فخري المسماري، الاستراتيجية والمشروعات المستقبلية ووضع الشبكة بشكل عام، والاحتياجات العاجلة لحل بعض الاختناقات العاجلة.

ووفق بيان للحكومة، فقد شدد الثني، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة في مدينة بنغازي، على ضرورة المحافظة على استقرار الشبكة العامة للكهرباء، وناقش مع المسماري الاحتياجات المستعجلة للهيئة العامة للكهرباء وسير عمل الهيئة.

وفي اجتماع ثانٍ مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، اطلع الثني على سير العملية التعليمية، وعلى نتائج زيارة عمله لمصر، إضافة إلى سير العملية التعليمية بشكل عام.

وناقش الثني والوزير مشاريع الوزارة وسير العمل بها ونسب الإنجاز فيها، إضافة إلى أبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل، وخطة الوزارة للعام 2020.

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