مع تشديد الإجراءات.. ليبيا لم تُسجل إصابات بكورونا

أكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا الدولي ناصر المنصوري، أن عمليات الفحص الحراري بالمنفذ مستمرة، مشيرا إلى عدم تسجيل حالات اشتباه لأي أعراض تنفسية.

بدوره قال مدير منفذ ميناء بنغازي البحري طارق الشريف، لمكتب الإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه تم زيارة منطقة المخطاف- على بعد 4 أميال من مدينة بنغازي- لإجراء الفحوصات الحرارية لطاقم باخرة قادمة من كوريا، مؤكدا عدم تسجيل حالات اشتباه بأعراض تنفسية.

ويواصل المركز الوطني لمكافحة الأمراض تدارك أزمة انتشار فيروس كورونا في أغلب دول العالم، عبر الإجراءات الوقائية على المنافذ والمواقع الحيوية في ليبيا.

وفي سباق مع الزمن، عمل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، على دعم المنافذ والمراكز الحيوية في ليبيا، بمعدات وفرض إجراءات صحية في أغلب المناطق والمدن في ليبيا.

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