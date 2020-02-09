سيالة يدعو الصين لافتتاح سفارتها في طرابلس بأسرع وقت

التقى مساعد وزير الخارجية الصيني، الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بوزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة،لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وبجسب إدارة الإعلام الخارجي، عبر مساعد وزير الخارجية الصيني عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا فى مختلف المجالات مؤكدا على أن الحكومة الصينية تعتبر أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة فى ليبيا وأنه لن يتم التعاون مع أي مؤسسات موازية، مشيرا إلى دعم بلاده لمؤتمر برلين ومخرجاته، آملا في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

أشار مساعد وزير الخارجية الصين إلى المفاوضات الجارية بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن بلاده ستعمل على دعم الموقف الأفريقي بهذا الخصوص وسيتم التنسيق والتشاور مع الأعضاء الأفارقة بالمجلس

من جهته، أشار سيالة إلى رغبة حكومة الوفاق فى عودة الشركات الصينية لإستئناف عملها فى ليبيا، والمساهمة في جهود البناء والتعمير، آملا في اعادة افتتاح السفارة الصينية فى طرابلس فى أسرع وقت ممكن، بحسب المنشور.