بنغازي.. الكشافة يوقدون شعلة الـ66 عاما

بمشاركة جميع الحلقات للكشافة والمرشدات، انطلقت في مدينة بنغازي الأحد، أولى فعاليات احتفال مفوضية الكشافة والمرشدات بالذكرى الـ66 لتأسيس الحركة الكشفية التي أذن ببدئها بإيقاد الشعلة بمقر المفوضية وانطلاقها من أمام منارة سيدي اخريبيش.

ومن المقرر أن تمتد فعاليات الاحتفال حتى الـ22 من فبراير الجاري على أن تتضمن برامج متنوعة، يشارك فيها نحو ألف منتسب ومنتسبة، يمثلون مختلف حلقات الأشبال والزهرات، والفتيان والفتيات.

ويمثل الاحتفال بهذه المناسبة، تأكيدا على أهمية دور الحركة الكشفية، في غرس قيم الخير والعطاء ونكران الذات، في نفوس منتسبيها، انطلاقا من واجبهم في خدمة مجتمعهم.

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