شركة الزاوية تعلن توقف عملها بسبب نقص النفط

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط اليوم الأحد عن توقف عمليات التكرير نتيجة فقدان إمدادات النفط الخام من مصادرها بالإضافة لنفاد المخزونات من الصهاريج.

وأوضح مصدر تحدث لوكالة “رويترز”، أن الشركة فقدت 120 ألف برميل من وحدتي التكرير في المصفاة.

جاء توقف عمل الشركة بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من منع تصدير النفط عن طريق محتجين عن سياسة حكومة الوفاق في منطقة الهلال النفطي، إضافة إلى إغلاق الحقول في المنطقة الجنوبية ويعد حقل الشرارة المغذي الرئيسي لشركة تكرير النفط في الزاوية.

ودعت الشركة في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إلى فتح الحقول النفطية لوقف الخسائر الفادحة التي تتكبدها الميزانية باعتبار أن النفط المصدر الأساسي لدخل البلاد.

وبلغت الخسائر وفقا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط 1.042 مليار دولار في الوقت الذي تراجعت فيه مخزونات الوقود بشقيه الديزل والبنزين في المنطقتين الغربية والجنوبية وبعض المناطق في المنطقة الشرقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية