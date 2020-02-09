اخبار ليبيا الان

“الطوابير” تُنغّص على أهالي بدر

تم النشر منذُ 13 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعاني المواطنون في بدر من مكوثهم لساعات طويلة في الانتظار أمام محطة الوقود رغم توفر البنزين والديزل فيها، إلا أن عدم تعاون بعض المواطنين وعدم احترام آلية تنظيم عملية التزود بالوقود يتسبب في تعطيل بقية المواطنين.

وما تزال أزمة البنزين قائمة في مدينة بدر منذ أشهر طويلة بسبب توقف عدد من المحطات ما نتج عنها زيادة الضغط على محطة بدر التي تشهد دائما ازدحاما كبيرا.

ورغم أن شركة البريقة مازالت تعمل على توفير الوقود للمحطة وبشكل مستمر ولكن أزمة البنزين مازالت قائمة مع توقف وإقفال عدد من المحطات ما تسبب في ضغط على محطة بدر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك