“الطوابير” تُنغّص على أهالي بدر

يعاني المواطنون في بدر من مكوثهم لساعات طويلة في الانتظار أمام محطة الوقود رغم توفر البنزين والديزل فيها، إلا أن عدم تعاون بعض المواطنين وعدم احترام آلية تنظيم عملية التزود بالوقود يتسبب في تعطيل بقية المواطنين.

وما تزال أزمة البنزين قائمة في مدينة بدر منذ أشهر طويلة بسبب توقف عدد من المحطات ما نتج عنها زيادة الضغط على محطة بدر التي تشهد دائما ازدحاما كبيرا.

ورغم أن شركة البريقة مازالت تعمل على توفير الوقود للمحطة وبشكل مستمر ولكن أزمة البنزين مازالت قائمة مع توقف وإقفال عدد من المحطات ما تسبب في ضغط على محطة بدر.

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