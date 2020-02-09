هذه تفاصيل مباحثات العقوري مع السفير الإيطالي

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، الأحد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، نتائج مؤتمر برلين ومشاركة مجلس النواب في حوار جنيف القادم، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث أكد بوتشينو على أهمية التنسيق المتواصل في القضايا المشتركة بين البلدين.

وبيّن العقوري لبوتشينو، الدور الكبير الذي قامت به الجيش الليبي التابعة لشرعية مجلس النواب في محاربة الإرهاب والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وإعادة الأمن إلى أغلب الأراضي الليبية ، مشيرا إلى أن العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في مدينة طرابلس لاسترجاعها من المليشيات هي بموافقة المجلس، وفقاً لبيان.

وأوضح العقوري، أن مشاورات مجلس النواب مستمرة حرصا على تشكيل لجنة الحوار بشكل ديمقراطي يضمن المشاركة الفعالة، مشددا على أهمية دعم ايطاليا لاستقرار ليبيا، الذي سيكون له أثر كبير على أمن واستقرار دول منطقة المتوسط وجنوب أوروبا