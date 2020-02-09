طائرة أميركية تقوم بمهمة استخباراتية فوق ليبيا

رصد موقع ItaMilRadar ، المختص في تتبع الرحلات الجوية العسكرية فوق إيطاليا والبحر الأبيض المتوسط، طائرة تابعة للبحرية الأميركية من نوع Lockheed EP-3E في مهمة استطلاع ومراقبة استخباراتية قبالة السواحل الليبية صباح الأحد.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة كانت قد أقلعت من قاعدة “ساودا باي” اليونانية صباح الأحد، ولا تزال تقوم بمهمتها في مكان ما فوق غرب ليبيا.

يشار إلى أن الطائرة “Lockheed EP-3″ هي نسخة من طائرات الاستخبارات التي تديرها البحرية الأمريكية وتعرف الطائرة باسم”ARIES” أو “النظام الإلكتروني المتكامل للاستطلاع الجوي”.

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