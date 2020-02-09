العقوري: نُريد “اختيارا ديمقراطيا” للجنة حوار

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، في اتصال هاتفي مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، أن المجلس سيستمر بالمشاورات بهدف تشكيل لجنة الحوار بـ”شكل ديمقراطي”، للمشاركة في المسار السياسي المزمع عقد جلساته في جنيف.

وذكر المجلس بموقعه الإلكتروني، أن العقوري ناقش بوتشينو نتائج مؤتمر برلين ومشاركة مجلس النواب في حوار جنيف القادم، مؤكدا على أهمية دعم إيطاليا لاستقرار ليبيا.

وشدد العقوري على الدور الكبير الذي قامت به المؤسسة العسكرية في محاربة الإرهاب والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، ومساهمتها في إعادة الأمن إلى أغلب الأراضي الليبية، لافتا إلى أن العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في طرابلس تمت بموافقة مجلس النواب.

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