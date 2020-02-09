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خارجون عن القانون يسرقون خط كهرباء في الجفارة

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الأحد، قيام “مجموعة خارجة عن القانون بسرقة خط اتجاه الخزان فرعية المعداني بمسافة 1150 متر في منطقة الجفارة”.

وقالت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، إنها ناشدت عديد المرات كافة الجهات المختصة ببلدية الجفارة بضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية.

يشار إلى أن الشركة أعلنت أكثر من مرة عن تعرض الشبكة الكهربائية في منطقة الجفارة لأعمال سرقة تسببت في انقطاع التيار عن العديد من المناطق.

وكانت الشركة أعلنت مطلع الشهر الجاري، قيام مجموعة من “اللصوص المجرمين” بسرقة أسلاك تقدر مسافتها بـ3000 متر على خط أولاد جابر بالجفارة، الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية عن محولين وانقطاع التيار الكهربائي على بعض منازل المواطنين بمنطقة أولا جابر بالعامرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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