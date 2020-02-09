الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا

نقلت ممثلة الأمم المتحدة الأبرز في شؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، «قلق الأمم المتحدة» إزاء استمرار تدفق الأسلحة، بما في ذلك عن طريق البحر، إلى ليبيا.

وضمن المناطق المتعرضة للتأثير الخطير لتدفقات الأسلحة غير المشروعة، والمرتبط منها بالتطرف العنيف خصَّت ناكاميتسو «جميع أنحاء منطقة الساحل وأجزاء من وسط أفريقيا»، وفق بيان اليوم للأمم المتحدة.

وتابعت أن هناك ما يقدر بمليار قطعة سلاح صغيرة في جميع أنحاء العالم تستخدم في أعمال عنف مميتة، سواء في ظروف الصراع أو غير الصراع، مضيفة أن ذلك منتشر في جميع المناطق من الأميركتين، إلى أفريقيا، إلى جنوب أوروبا.

وأشارت ناكاميتسو، إلى التدفق المستمر للأسلحة والذخيرة التي تغذي الصراع في جنوب السودان، وتؤثر على أمن موظفي الأمم المتحدة وتعيق قدرتها على الوفاء بمتطلبات ولايتها لأجل إنفاذ عملية لحفظ السلام في البلاد.

وشددت على أن «التراكم والنقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها يواصلان تأجيج النزاعات المسلحة والجرائم وإدامتها وتفاقمها» في مناطق عديدة حول العالم، خصوصا في أفريقيا.

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