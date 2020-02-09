مصادر أممية تكشف مسار نقل المرتزقة لليبيا من غازي عنتاب واسطنبول بطيران عسكري تركي

كشفت مصادر بالأمم المتحدة، الأحد، عن أنه تم نشر 3 آلاف مرتزق سوري في طرابلس ومصراته وباقي المناطق التابعة لحكومة الوفاق.

ونقلت “سكاي نيوز عربية”، عن المصادر قولها: “ثمة معلومات تشير إلى قيام طيران عسكري تركي بنقل مقاتلين سوريين من غازي عنتاب الواقعة على الحدود السورية التركية إلى إسطنبول، ومنها إلى ليبيا

كان مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، قد أكد، في وقت سابق، أن إجمال المرتزقة السوريين في ليبيا قد بلغ نحو 4700 مرتزق.

وأضافت المصادر الأممية، أن فريق خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية في ليبيا يبدأ التحقيق في الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل مرتزقة أجانب من سوريا إلى ليبيا.