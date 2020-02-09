مغيب : لانتائج مهمة من حوار المسار الاقتصادي وهذا هو السبب

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية ( خاص ) |

09 February, 2020

رجّح عضو مجلس النواب سعيد مغيب، أن حوار المسار الاقتصادي الذي بدأ اعماله اليوم بالقاهرة، لن يحقق شيئا.

وقال مغيب في تصريح لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”، إن وجود شخصيات أمثال الصديق الكبير، وصنع الله، والتمسك ببقائهم في المشهد الاقتصادي، سيشكل مانع قوي للوصول لأي نتيجة تقبل عند المواطن الليبي.

وانطلقت في القاهرة اليوم اجتماعات المسار الاقتصادي وفق مخرجات مؤتمر برلين تحت إشراف الأمم المتحدة، فيما أحيطت جلساته بالتكتم الإعلامي، وتحدثت تسريبات إعلامية عن أن “الحوار يتركز على توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية”.

ويترقب، غدا الاثنين، صدور بيان بشأن نتائج الحوار .