بعيو: سبتمبر أكتر مسؤولية من فبراير في أزمة توزيع الثروة

قال الكاتب الصحفي محمد بعيو، إن هناك أزمة حقيقية تتعلق بعدالة توزيع عوائد وفوائد تصدير النفط والغاز، مضيفا، أن هذه الأزمة بدأت مع تصدير النفط، قبل نحو 57 سنة، وليست وليدة فبراير، متابعا: “سبتمبر بحكم طول مدة البقاء وكثرة الأخطاء هي الأكثر مسؤولية”

بعيو، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، رأى أن المسؤلية الحقيقية تتحملها الدولة المركزية، التي نشأت مع نشوء اقتصاد النفط الريعي، بموجب دستور 1963 الذي ألغى الدولة الفدرالية الإتحادية وأوجد الدولة المركزية البسيطة، التي انتهت فعلياً ووجودياً في 2011، بعد 48 سنة من ميلادها، بحسب قوله.

وقال، إن الدولة المركزية بقيت صنماً يعبده المركزيون المتمركزون في العاصمة، دون امتلاك أي قدرة حقيقية على حكم كامل التراب الليبي، أو خدمته أو تنميته، أو تأمينه، مع الامتلاك المطلق لقرار التحكم في الثروة الوطنية، أولاً بالتصرف الاستبدادي في عوائدها، وإهدارها في النفقات التسييرية وفي الفساد، دون إحداث أي قدر من التنمية، المستدامة التي صارت شبه مستحيلة، وثانياً باحتكار توزيع المغانم والغنائم في إدارة مخازن ومخابيء الثروة، في المصارف والمؤسسات الكبرى، والشركات، على فئة قليلة من المحظوظين والأتباع والصياع والذيول والفاشلين والمحاسيب والأقارب، بحسب تعبيره.

وبيّن بعيو الفريق بين إيجاد الثروة وتوزيعها، قائلا: “عوائد تصدير النفط ليست ثروة، بل مورد، وتحويل المورد الناضب إلى ثروة لا يتحقق إطلاقاً بغير خلق الثروة، بتحويل الإيرادات المباشرة والمؤقتة والمتذبذبة والمعرضة للإنقطاع والتقطع وضعف القيمة، إلى موارد حقيقية بشرية واقتصادية وهذا يحتاج إلى ما يعرف بإدارة الثروة”

واستطرد قائلا: “لن يتوقف التصارع المسلح على العاصمة وفي كامل الوطن، حتى يدفن الليبيون هذا نموذج الدولة المركزية، وإلا فليس أمامهم من خيار غير الاستمرار في دفن قتلاهم ومراكمة أحقادهم، إلى أمد لا يعلمه سوى الله”