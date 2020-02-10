طبرق .. تكريم مدير الأمن والآمر العسكري للمنطقة والمنتسبين

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قامت وحدة العلاقات العامة التابعة لمديرية الأمن في مدينة طبرق بتكريم مدير أمن المديرية وآمر منطقة طبرق العسكرية وعدد من منتسبيها لجهودهم المبذولة في إرساء الأمن وتأمين المدينة والمناطق والضواحي التابعة والمجاورة لها.

حضر حفل التكريم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج الخطابية الذي طالب بالمزيد من الدعم لمديرية أمن طبرق لتقوم بواجباتها في ظل اتساع رقعة بلديات طبرق وعموم البطنان وعلى طول الحدود البرية والصحراوية مع جمهورية مصر العربية وخاصةً بعد ظهور وانتشار مرض كورونا في الصين ومخافة انتقاله إلى دول أخرى من بينها ليبيا.

كما أثنى المتحدثون في لقاء التكريم على الجهود المبذولة لحماية الحدود وتوفير الأمن والآمان داخل طبرق وحث المسؤولين على بذل المزيد من الجهد في تحقيق الأمن وتقوية جهاز الشرطة وعموم الأجهزة الأمنية والقضائية بالمنطقة.

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