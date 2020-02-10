امحيسن يكشف تفاصيل هروب مساعد صلاح بادي بعد بيع شحنة أسلحة تركية

كشف الإعلامي من مدينة مصراته محمد امحيسن، عن أن مساعد صلاح بادي وآمر كتيبة المرسى التابعة للوفاق أشرف مامي، قام ببيع أسلحة حديثة، كان قد استلمها من حكومة الوفاق، قادمة من تركيا، ثم هرب إلى أوكرانيا.

جاء ذلك خلال تغريدتين لـ “امحيسن” عبر حسابه على موقع “تويتر”، الأحد، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق قد اتهمت “مامي” ببيع أسلحة الثوار، وفق التغريدة

ويُعد أشرف مامي، وهو أيضاً موظف في الخارجية، المرافق الدائم والمساعد الأول لصلاح بادي، شارك معه في حرب سبتمبر 2018 بطرابلس، كما يشارك معه الآن منذ يوم 9 أبريل 2019، وهو اليوم الذي تحرك فيه لواء الصمود، وكتيبة المرسى للمشاركة في قتال الجيش الليبي تحت مظلة حكومة الوفاق.