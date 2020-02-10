إطلاق الحمام الزاجل من غدامس إلى اجدابيا

تقرير|218

أقام أعضاء نادي اجدابيا لهواة الحمام الزاجل، مسابقة شارك فيها 14 متسابقاً تم خلالها إطلاق 120 حمامة، من معبر غدامس / الدبداب الحدودي، الرابط بين دولتي ليبيا و الجزائر، حيث وصلت أول حمامة بعد مضي حوالي 27 ساعة من الانطلاق إلى مدينة اجدابيا قاطعة مسافة تقدر بحوالي 1040 كلم.

يُذكر أن نادى اجدابيا لهواة الحمام الزاجل تأسس عام 2012 و يعاني من نقص الدعم و الإمكانيات و يطمح أعضاء النادي أن تتاح لهم الفرصة لتمثيل ليبيا في المشاركات الدولية.

وتعد رياضة سباقات الحمام الزاجل من أمتع أنواع الرياضات-حسب القيمين على النادي- إذ تتطلب مهارة تكتية وأداء عال بهدف تحقيق النتائج و حصد الجوائز المادية والمعنوية وتصل قيمة الجوائز في دول مثل اسبانيا و جنوب افريقيا إلى مليون دولار للحمامة الفائزة وفي ليبيا لهذه الرياضة الكثير من العشاق والمحبين.

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