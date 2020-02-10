المستشار صالح يلتقي في الأردن عددا من الوزراء والسفراء

حضر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في العاصمة الأردنية عمان مساء أمس، مأدبة عشاء بحضور وزراء أردنيين ورؤساء حكومات سابقين، وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة الأردنية، وسفير ليبيا لدى الأردن، محمد البرغثي، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى الملكة ممثلا لليبيا في المؤتمر العربي البرلماني .

وقال عبدالحميد صافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن صالح أوضح حقيقة الوضع الليبي وتعقيداته، وأن الأزمة بالأساس هي أزمة أمنية، مؤكدا على دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والميليشيات، في ظل عدم دستورية حكومة السراج وعدم امتلاكها أي صلاحيات لعقد أي اتفاقات .

كما تطرق إلى الدور السلبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية في ليبيا، وعلى رأسها تركيا، معبرا عن رفض البرلمان القاطع لأي وجود تركي في ليبيا .

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