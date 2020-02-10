انتشار أمني مكثف في تاجوراء والقره بوللي

قامت الدوريات الأمنية بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، أمس الأحد، بالانتشار داخل بلديتي “تاجوراء، والقره بوللي”، وذلك بناء على الخطة الأمنية الموضوعة من قبل فرع الإدارة للحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف المناطق والمدن الليبية.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم أيضا تكثيف عمل التمركزات الأمنية بالبلديتين، وفتح نقاط تفتيشية، لفرض الأمن وتأمين الطوق الشرقي للعاصمة طرابلس، وضبط المخالفين والمجرمين والخارجين عن القانون وفرض السيطرة الأمن والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.