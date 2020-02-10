غوتيريش: ما يحدث في ليبيا ليس أقل من فضيحة .. وميليت يطالب مجلس الأمن بمحاسبة موردي الأسلحة لليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علق السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، على تغريدة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي قال فيها إن “ما يحدث في ليبيا ليس أقل من فضيحة”.

غوتيريش أضاف في تغريدته، “تتدفق الأسلحة وتستمر العمليات العسكرية، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل، ونحتاج بشدة إلى وقف فعال ودائم لإطلاق النار”.

وتساءل ميليت في تعليقه: “هل يدعم مجلس الأمن الدولي الأمين العام؟ يجب أن يصادقوا على تعليقاته والتحقق من اسم مرتكبي هذه الجرائم”.

يشار إلى أن المنطقة تشهد حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .

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