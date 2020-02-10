الأزمة الليبية في صلب قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا

في اليوم الثاني لقمة الاتحاد الإفريقي السنوية في أديس أبابا، كان الملف الليبي حاضرا بقوة، ففي أول اجتماع لمجلس السلم والأمن سيتم تحديد موعد الاجتماع الذي من المفترض أن يتم بحضور بعض من أطراف النزاع الليبي. ونقل موفد فرانس24 إلى أديس أبابا، توفيق مجيد اقتراح الجزائر باستضافة هذا الاجتماع.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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