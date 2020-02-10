عقب لقاءهما بعمان .. البرلمان التونسي يوجه دعوة رسمية لعقيلة صالح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، دعوة رسمية من نظيره التونسي راشد الغنوشي لزيارة تونس، وذلك عقب لقاءهما بالعاصمة الأردنية عمان .

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، أن صالح تلقى دعوة لإلقاء كلمة في البرلمان التونسي، مشيرًا إلى أن صالح عقد لقاءات ثنائية على هامش اجتماع البرلمان العربي مع نظيريه الأردني والمصري يبحث خلالها نتائج مؤتمر جنيف.

وكان صالح التقى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، في العاصمة الأردنية عمان، أمس السبت، للتأكيد على عمق العلاقات التونسية الليبية .

وأوضح البرلمان التونسي، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، أن الغنوشي شدد خلال اللقاء مع عقيلة صالح على أهمية المصالحة في ليبيا بين مختلف الفرقاء، وضرورة الإنهاء السريع لحالة الحرب القائمة منذ فترة ضمانًا لوحدة الصف الليبي وتأمينًا للمستقبل الأفضل للشعب الليبي.

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