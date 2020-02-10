مشعل السلمي: التدخل التركي يهدد الأمن القومي العربي

قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، إن البرلمان يقوم بدوره الفاعل تجاه كافة أزمات المنطقة العربية في الوقت الراهن، خاصة أمن واستقرار ليبيا التي تعد إحدى ركائز الأمن القومي العربي.

السلمي قال في تصريحات لوكالة سبوتنيك إن البرلمان العربي يعمل مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على دعم مسار التسوية السياسية، ويقف إلى جانب الشعب الليبي للوصول إلى حل ليبي ليبي دون تدخلات خارجية.

مؤكدا رفضه للتدخل التركي الذي قال إنه يزيد الأوضاع الليبية تعقيدا، ويذكي الفرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويسهم في إطالة أمد الصراع، ويعرقل الحل السياسي، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

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