رغم خلافاتهم، قادة أفريقيا يرسمون خطة جديدة لليبيا…

نتناول في جولتنا الصباحية في صحف اليوم، تطورات الوضع في إدلب مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التركية لدمشق نهاية الجاري، وأزمة النازحين المتفاقمة مع استمرا العمليات العسكرية. القمة الأفريقية والملف الليبي الحاضر بقوة فيها. قراءة للوضع العراقي مع أبرز مقالات الرأي. تقدم وباء كورونا وننهي مع الفيلم الكوري الجنوبي الطفيلي الذي أدهش عالم هوليوود بنيله أوسكار أفضل فيلم فضلا عن حصوله على 3 جوائز أخرى، وهي سابقة سينمائية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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