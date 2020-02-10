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قبرص: التدخل التركي في ليبيا يُهدد الأمن الإقليمي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس عن رفضه التدخل العسكري التركي في ليبيا قائلاً إنه يثير القلق ويزعزع استقرار الوضع المتقلب.

وقال خريستودوليديس إن التدخل التركي في ليبيا يحدث تداعيات على الأمن الليبي والإقليمي والأوروبي وصفها بـ”الخطيرة”.

وفي تصريحات للشرق الأوسط أوضح الوزير القبرصي أن نشر قوات تركية في ليبيا والتصريحات المتعاقبة من الرئاسة التركية تشعل الصراع.

كما عبر خريستودوليديس عن قلقه بشكل خاص من تزايد أعداد المرتزقة السوريين والمقاتلين الإرهابيين في طرابلس الذين جلبهم النظام التركي بالتعاون مع حكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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