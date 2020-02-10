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السعيدي: هدف البرلمان هو توزيع المؤسسات الكبرى بالتساوي على المدن الليبية

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن المجلس أصدر قرارا في وقت سابق ينص على إعادة المؤسسة الوطنية للنفط إلى مكانها الأساسي ما قبل عام 1969 بالمنطقة الشرقية.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أشار إلى أن القرار الصادر من المؤسسة التشريعية ينص على عودة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي إلى مدينة بنغازي إلا أن الأوضاع الراهنة حالت دون ذلك.

ولفت إلى أن الهدف هو توزيع المؤسسات الكبرى بالتساوي في المدن الليبية بما يعني إمكانية إعادة الوطنية للنفط إلى الشرق وبقاء المصرف المركزي في طرابلس ونقل مؤسسات أخرى للجنوب.

وبشأن اجتماع القاهرة،أوضح أن كافة الاجتماعات الحاصلة لا يمكن أن تقدم أي حلول في ظل عدم وجود حكومة قوية يمكنها تنفيذ قرارات الجسم التشريعي.

عضو مجلس النواب شدد أنه في ظل الانقسام السياسي الحالي لا يمكن اتخاذ أي إجراءات.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المعروف في كل دول العالم ان تكون جميع مؤسسات الدوله مجتمعه في العاصمه. و لا تجزاء و توزع بين المدن كأنها تركه. فعلا الليبييون اخطاؤوا في اختيار من يمثلهم و علي الليبيين تحمل نتائج جهلهم و لن تعود ليبيا الي مكانتها الا بانتهاء جيل البرلمانيين و البرلمانيات. برلمان جمع النطيحه و المتردية و ما كل السبع منها و للاسف ان رئيس البرلمان جاهل و عميل وخبيث و ينشري باللفلوس لانه طماع. عليك العوض يا ليبيا. كنا نعتقد ان السعيدي منفتح الذهن و رجل حق و لكنه مثل شركائه

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