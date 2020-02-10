تفجير يستهدف مدرسة بالزاوية الغربية.. إصابات بصفوف الطلبة

يشهد محيط مدرسة الجيل الصاعد بمنطقة ابي عيسى بالزاوية الغربية، حالة من التوتر الأمني، عقب انفجار حقيبة، صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن إصابات في صفوف الطلبة بالمدرسة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، ” تفجير إرهابي بمدرسة الجيل الصاعد بمنطقة ابي عيسى بالزاوية الغربية، بحقيبة متفجرة الساعة 9 صباحا، وأنباء عن إصابات في صفوف الطلبة الدارسين، وهذا الاسلوب من الأعمال الإرهابية المعروفة لتنظيمات داعش وأنصار الشريعة وشورى بنغازي وجبهة النصرة ومن على شاكلتها”، بحسب تعبيره.