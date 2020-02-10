معزب: مسألة نقل المصرف المركزي ومؤسسة النفط إلى المنطقة الشرقية غير قابلة للتنفيذ

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري محمد معزب أنه من المستبعد إجراء نقل المصرف المركزي ومؤسسة النفط إلى المنطقة الشرقية في الوقت الراهن وأن هذا الطرح غير قابل للتنفيذ.

معزب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أوضح أن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط يتواجدان في العاصمة بنص القانون الليبي وأن الأمر مرتبط بالقانون لا بأهواء شخصية.

وإدعى في ختام حديثه أن المصرف المركزي الموجود في بنغازي قد تعرض للسرقة في وقت سابق وأن الموارد لا تتعلق بمكان وأن قانون الحكم المحلي يعالج مسألة المخصصات المالية طبقا لكل بلدية بحيث لا يقتصر تركيزها على مدينة دون الأخرى.

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