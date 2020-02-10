عماري زايد لـ السفير التركي: حكومة الوفاق أكثر صلابة الآن وأقدر على بسط نفوذها على كامل التراب الليبي

ليبيا – التقى وزير تعليم الوفاق المكلف وعضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية و”سرايا الدفاع عن بنغازي” أمس الأحد بسفير الجمهورية التركية لدى ليبيا سرحات أكسن لبحث العلاقات الثنائية والوضع السياسي والعسكري ونتائج اجتماعات لجنة 5+5 في جنيف وكذلك الحوار الاقتصادي والسياسي.

عماري أعرب وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لإدارةا لتواصل والإعلام للمجلس الرئاسي عن شكره لتركيا على موقفها المبدئي والتزامها المتجدد بالتعاون مع حكومة الوفاق لحماية المدنيين وحماية العاصمة ومؤسساتها وأهمية التنسيق المستمر خلال المرحلة القادمة.

وخلال اللقاء تم عرض الوضع الميداني وتناول التحشيدات العسكرية المستمرة من “طرف العدو” والتي تعطي رسالة واضحة أنه غير مهتم بنتائج برلين والمسارات التي ترعاها البعثة وأنه يتبادل الأدوار مع الدول الداعمة له لمواصلة عمليته العسكرية من جديد.

وأكد عماري على أن موقف حكومة الوفاق أكثر صلابة الآن وأقدر على دحر ماوصفه بـ”العدوان” وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي.

كما أوضح أن حكومة الوفاق تملك الإحصائيات التي تثبت أنها تتعامل مع كل الليبيين بشكل عادل من حيث إنفاق الميزانيات وشعارها هو الاستخدام الأمثل للموارد بدلا من شعار التوزيع العادل للثروة الذي تعتبره مدخلاً للاستيلاء على ثروات الدولة الليبية واستخدامها لسد العجز الذي تسبب فيه حفتر والحكومة الموازية.

وعبر عن عدم تفاؤله بنجاح أي جهود سياسية طالما حفتر موجود في المشهد فهو وممثلوه لا يؤمنون بالحل السياسي ومشاركتهم في اللقاءات الدولية هي لكسب الوقت لا أكثر بحسب تعبيره.

من جهته أكد السفير التركي سرحات أكسن على استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق والتزامها بالتعاون معها لحماية المؤسسات والمدنيين والتنسيق الكامل مع حكومة الوفاق في المحافل الدولية لتحقيق مطالبها وتثبيت وقف إطلاق النار وسحب المعتدي لقواته.

وتم التطرق خلال اللقاء لأوضاع الطلبة الليبيين الدارسين في تركيا وتسهيل إجراءاتهم والعمل المشترك لتنسيق البرامج الدراسية للطلبة الليبيين الدارسين في تركيا.