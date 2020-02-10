  بنغازي مستمرة في نزع مخلفات الإرهاب

بنغازي-العنوان

تمكن فريق تابع لمؤسسة “لا” لنزع الألغام ومخلفات الحرب من إزالة مخلفات حربية شديدة الانفجار كانت قد خلفتها الجماعات الإرهابية في مناطق متفرقة من بنغازي.

وأكد الفريق بحسب وكالة الأنباء الليبية، تأمين ونقل قنبلة يدوية نوع 36 دفاعية بمنطقة قاريونس، غرب بنغازي، وتأمين وانتشال بقايا قذيفة “اس بي جي” بمنطقة سيدى فرج.

كما تمكن الفريق من انتشال قذيفة هاون 82 ملي بمنطقه بنينا، وقذيفة أخرى عيار 100 ملي خاصة بالدبابات، وكذلك قذيفة مدفعية عيار 130 ملي مقابل مصنع الإسمنت بمنطقة الهوارى.

وأشارت المؤسسة إلى أن الفريق قام بتأمين المخلفات في مكان آمن إلى حين التخلص منها.

ويرجح أن تكون القنابل والقذائف التي تمكن الفريق من نزعها خاصة بالجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على مدينة بنغازي إبان تحريرها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.

الجدير بالذكر إلى أن مؤسسة “لا” أسست في بنغازي عام 2015، بهدف التخلص من مخلفات الحرب، والتوعية بأخطارها، من أجل بيئة نظيفة، تواكب التطور والتنمية.