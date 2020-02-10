العقوري لـ السفير الإيطالي: المؤسسة العسكرية حاربت الإرهاب وساهمت في إعادة الأمن

ليبيا – ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري هاتفيا أمس الأحد مع السفير الايطالي جوزيبي بوتشينو نتائج مؤتمر برلين ومشاركة مجلس النواب في حوار جنيف القادم.

العقوري أكد بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب على إستمرار مشاورات المجلس حرصا على تشكيل لجنة الحوار بشكل ديمقراطي يضمن المشاركة الفعالة وعلى أهمية دعم ايطاليا لاستقرار ليبيا الذي سيكون له اثر كبير على أمن واستقرار دول منطقة المتوسط وجنوب أوروبا .

وشدد العقوري للسفير الايطالي على الدور الكبير الذي قامت به المؤسسة العسكرية التابعة لشرعية المجلس في محاربة الإرهاب والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وساهمت في إعادة الأمن إلى أغلب الأراضي الليبية،مؤكدا أن العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في مدينة طرابلس لاسترجاعها من المليشيات هي بموافقة المجلس .

كما تباحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين حيث أكد بوتشينو على أهمية التنسيق المتواصل في القضايا المشتركة بين البلدين .