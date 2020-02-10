قبرص تجدد قلقها من التدخل التركي في ليبيا وإرسال مرتزقة إلى طرابلس

جدد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستو، قلق بلاده من التدخل العسكري التركي في ليبيا الذي يزعزع استقرار الوضع المتقلب في المنطقة.

وأضاف الوزير القبرصي بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن القرار التركي بنشر قوات في ليبيا، وتصريحات أردوغان المتكررة يشعل الصراع، ويقوض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سلمي، منتقدا استخدام تركيا للهجرة غير القانونية كوسيلة للابتزاز.

وعبر الوزير القبرصي عن قلق بلاده بشكل خاص من الأدلة المستمرة على زيادة وجود المرتزقة السوريين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب في طرابلس.

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