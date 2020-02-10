ليبيا تتصدر جدول أعمال اليوم الثاني للقمة الإفريقية

تتواصل لليوم الثاني على التوالي، أعمال القمة الإفريقية السنوية، التي انطلقت أمس الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار “إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا”، لمناقشة عددا من الملفات وعلى رأسها ملف الأزمة الليبية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أمس الأحد، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، على “ضرورة الحل السياسي في ليبيا”، معربا عن دعمه للحل في ليبيا انسجاما مع مخرجات مؤتمر برلين، ورغبته بحل الأزمة في ليبيا إفريقيا بدون تدخلات خارجية.

وأفادت مصادر إعلامية مطلعة، أن مسودة البيان الختامي للقمة ستركز على الملفين الليبي والفلسطيني، لافتة إلى أن الوضع في ليبيا استحوذ على نصيب الأسد من القرارات التي تبناها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وضمنها في البيان الختامي للقمة، والذي سيُعلن عنه مساء اليوم الاثنين.