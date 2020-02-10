الرئيس الموريتاني: تداعيات الأزمة الليبية تمس القارة الأفريقية

الغزواني أشاد أثناء خطاب له في افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد بجهود اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول الأزمة الليبية.

وأشار إلى صعوبة الوضع في ليبيا بعد أن قامت هذه اللجنة تنظيم قبل أيام دورة بالعاصمة الكونغولية برازفيل.

كما كشف عن تحضيرات يجري العمل عليها حاليا لضمان نجاح الدورة الأولى للجمعية العامة لحلف الساحل التي ستنعقد على هامش مؤتمر دول الساحل الخمس الذي ستحتضنه موريتانيا أواخر فبراير الجاري.

وأردف الرئيس الموريتاني أن نجاح أفريقيا في تحقيق الأمن والسلام في القارة عموا وليبيا ومنطقة الساحل على وجه التحديد،مقترن في بناء تنمية مستدامة وتحقيق اندماج اقتصادي قاري مثمر.