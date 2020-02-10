موريتانيا تحذّر من تعقيد الأزمة الليبية وتداعياتها

حذر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني من تزايد تعقيد الأزمة الليبية وتأثير تداعياتها على عموم القارة الأفريقية ودول الساحل.

وطالب الغزواني خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بضرورة حل الأزمة في ليبيا على وجه السرعة مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حيال الأزمة في ليبيا.

وأكد الرئيس الموريتاني أن اللجنة كشفت خلال انعقادها بالعاصمة الكونغولية برازافيل عن مدى صعوبة الأوضاع التي تشهدها ليبيا.

وأشار إلى أن هناك تحضيرات يتم العمل عليها لضمان نجاح الدورة الأولى للجمعية العامة لحلف الساحل التي ستحتضنها موريتانيا أواخر الشهر الجاري.

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