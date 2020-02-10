الحليق: السراج ينفق بسخاء من أموال النفط على الأسلحة والذخائر التي تقتل الليبيين

ليبيا – أكد شيخ قبيلة الزوية ورئيس المجلس السياسي والاجتماعي للقبيلة الشيخ سنوسي الحليق أن مجلس القبيلة اتخذ القرار بغلق كل الحقول التي يوجد بها أبناء قبيلة الزوية في الجنوب الشرقي للبلاد.

الحليق وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الاثنين أوضح أن عوائد النفط تقع تحت تصرف حكومة الوفاق غير الشرعية التي تسيطر على المصرف المركزي بطرابلس وهذه الأموال يستخدمها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لجلب المرتزقة لدعمه في الحكم.

وأشار إلى أن السراج يدفع رشاوى للدول الداعمة للإرهاب وينفق بسخاء على الأسلحة والذخائر التي تقتل الليبيين.

شيخ قبيلة الزوية إختتم بالقول:”نحن لن نسمح للمرتزقة بقتل شبابنا وتدمير ممتلكاتنا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية