سيالة: نأمل في إعادة افتتاح السفارة الصينية بطرابلس فى أسرع وقت ممكن

ليبيا – استقبل وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الأحد بمقر إقامته في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مساعد وزير الخارجية الصيني.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، مبدياً سيالة رغبة حكومة الوفاق في عودة الشركات الصينية لإستئناف عملها في ليبيا والمساهمة في جهود البناء والتعمير.

وعبّر سيالة عن أمله في اعادة افتتاح السفارة الصينية في طرابلس فى أسرع وقت ممكن.

من جانبه عبر مساعد وزير الخارجية الصيني بحسب خارجية الوفاق عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات، مؤكداً على أن الحكومة الصينية تعتبر حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة وأنه لن يتم التعاون مع ما وصفها بـ”المؤسسات الموازية” بحسب المصدر.

وأكد على أن الحكومة الصينية تأمل في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية من خلال الحوار والمفاوضات في إطار مسار يقوده الليبيون بأنفسهم، لافتاً إلى أن بلداده تعمل بشأن المفاوضات الجارية بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دعم الموقف الأفريقي بهذا الخصوص حيث سيتم التنسيق والتشاور مع الأعضاء الأفارقة بالمجلس.