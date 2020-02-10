الشيباني يكشف الأهداف الخفية وراء مسارات برلين

سلط عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، الضوء على المسارات الثلاثة (العسكرية والسياسية والاقتصادية) التي تمخضت عن مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال الشيباني، “تمخض عن مؤتمر برلين مسارات ثلاثة، عسكري وسياسي واقتصادي، لا شك أن هناك أهداف معلنة وأخرى مستترة، قد يكون المعلن براق وجذاب يغري أصحاب النوايا الحسنة الذين يحكمون بظاهر الامور ويعتقدون بإنسانية المجتمع الدولي، اما الذين اعتادوا القراءة ما بين السطور، وأن الشك في نوايا المجتمع الدولي هو الطريق إلى اليقين يرون أمور قد لا تخطر على بال الكثيرين”، على حد قوله.

وأوضح الشيباني قائلا “هدف المسار العسكري الخفي هو تشكيل مجلس عسكري بدل القيادة العامة للجيش الليبي، وهدف المسار السياسي هو تشكيل مجلس تأسيسي يقوم بتشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس حكومة ومنحها الثقة واختيار لجنة لصياغة دستور للبلاد وخروج مجلس النواب من المشهد وفقدان الجيش الليبي مظلة الشرعية التي يوفرها له مجلس النواب أمام العالم، اما المسار الاقتصادي وهو الأهم للمجتمع الدولي المتربص والحريص على التحكم والسيطرة عليه يتجه نحو إبعاد المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمار عن قبضة التشكيلات المسلحة وابتزازها وسيطرتها على الحكومة الهشة في طرابلس التي بدا العالم يتنصل منها تدريجيا، سيتواصل خلط الأوراق وعبث العالم بمصير بلادنا حتى يتفاهموا فيما بينهم أو نتفاهم نحن فيما بيننا ،،، وما خفي كان أعظم ..وما خفي ادهى وأمر”، بحسب تعبيره.