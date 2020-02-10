رئيس لجنة الخارجية يبحث مع السفير الإيطالي نتائج مؤتمر برلين

ناقش رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، في اتصال هاتفي نتائج مؤتمر برلين، ومشاركة مجلس النواب في حوار جنيف، مؤكدا استمرار مشاورات المجلس حرصا على تشكيل لجنة الحوار بشكل ديمقراطي يضمن المشاركة الفعالة، وأهمية دعم إيطاليا لاستقرار ليبيا الذي سيكون له أثر كبير على أمن واستقرار دول منطقة المتوسط وجنوب أوروبا .

وشدد العقوري للسفير الإيطالي على الدور الكبير الذي تلعبه القوات المسلحة في محاربة الإرهاب لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، مؤكدا أن العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في مدينة طرابلس لاسترجاعها من المليشيات هي بموافقة مجلس النواب الشرعية الوحيدة في البلاد.

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