اخبار ليبيا الان

«مكافحة المخدرات» تضبط 3 أشخاص بحوزتهم 10 آلاف حقنة ترامادول مهربة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ضبط مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ثلاثة أشخاص بحوزتهم أكثر من عشرة آلاف حقنة لمخدر الترامادول.

وأشارت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أن هذه الكمية مهربة إلى ليبيا، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وكانت الوزارة أعلنت اليوم ضبط شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات في منطقة أبوسليم، إذ عثر بحوزتهما على 120 غراما من مادة مخدر الكوكايين، وقد أحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الموضوع كذب برمته – والعملية ان حتى الصور ليست الا في المكان الطي تهرب منه هذه السموم -وبتعاون ممرضات في عيادات خاصة – يقومون ببيع الحقن – وبالأرجحً من تونس وقادة الكشافين – متورطين في تهريب الاثار – لتونس – في مستشفيات قرقارش .

    رد