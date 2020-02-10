نيجيريا: نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة لحل النزاع الليبي

ترجمة: ياسر محمد – بوابة إفريقيا الإخبارية |

10 February, 2020

أثار الرئيس النيجيري محمد بخاري، في بيانه خلال مؤتمر الاتحاد الإفريقي الأخير مخاوف بشأن الوضع الأمني في ليبيا.

وفي رأيه فإن الوضع الأمني والإنساني في ليبيا يزداد سوءًا مع مرور كل يوم، كما أعرب الرئيس بخاري عن قلقه إزاء انعدام الأمن في ليبيا، وفقا لما اورده موقع “غانا جوسب” الإخباري الغاني.

وقد أعلن الرئيس النيجيري ذلك في قمة مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل في أديس أبابا.

وفي الخطاب الذي قرأه وزير الخارجية النيجيري جيفري أونيوما بالنيابة عن الرئيس بخاري ذكر أن النزاع الليبي لا يزال له تأثير مدمر على البلدان المجاورة في منطقة الساحل وبحيرة تشاد على الرغم من الجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي لحل النزاع.

ومع ذلك حث الرئيس بخاري الاتحاد الإفريقي على تبني نهج جديد في حل النزاع الليبي، كما أدان الرئيس النيجيري التدخل الخارجي في ليبيا.