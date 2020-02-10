اجتماع تحضيري في بني وليد للملتقى الوطني العام

ناقشت اللجنة التحضيرية للملتقى العام للقبائل والمدن الليبية ببني وليد عددا من النقاط المتعلقة بالمؤتمر الوطني العام المزمع عقده داخل ليبيا الأيام المقبلة.

وعقد الاجتماع الذي يعد الأول بقاعة كلية التقنية الإلكترونية بحضور أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها بالملتقى التشاوري للقبائل والمكونات الاجتماعية في الـ29 من يناير الماضي.

وتم التوصل إلى تشكيل لجان فرعية منبثقة من اللجنة الرئيسية للبدء في التواصل مع القبائل والمدن الليبية كافة لدعوتهم لحضور الملتقى الوطني العام الهادف إلى الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد .

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