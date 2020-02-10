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اجتماع تحضيري في بني وليد للملتقى الوطني العام

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقشت اللجنة التحضيرية للملتقى العام للقبائل والمدن الليبية ببني وليد عددا من النقاط المتعلقة بالمؤتمر الوطني العام المزمع عقده داخل ليبيا الأيام المقبلة.

وعقد الاجتماع الذي يعد الأول بقاعة كلية التقنية الإلكترونية بحضور أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها بالملتقى التشاوري للقبائل والمكونات الاجتماعية في الـ29 من يناير الماضي.

وتم التوصل إلى تشكيل لجان فرعية منبثقة من اللجنة الرئيسية للبدء في التواصل مع القبائل والمدن الليبية كافة لدعوتهم لحضور الملتقى الوطني العام الهادف إلى الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • – اخرجوهم من المساجد. بكفرهم وأجهزتهم – هم وكلابهم . وادعوهم لاباءهمً وأمهاتهم .
    من بيشفق عليهم – لاباءهمً …. من صنع الشمس ومن صنع التراب …!!!

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