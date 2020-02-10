تونس: إحباط تهريب معدات صيد وملابس عسكرية وكحوليات.. وليبي متورط

تمكنت مصالح الديوانة التونسية بميناء حلق الوادي الشمالي، الأحد، من إحباط عملية تهريب 1650 خرطوشة صيد عيار 12 مم، إضافة إلى ملابس عسكرية، وذلك إثر القيام بتفتيش سيارة ذات ترقيم أجنبي يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء جنوة الإيطالي، وفق بلاغ لمصالح الديوانة اليوم الإثنين 10 فبراير 2020.

وتم تحرير محضر في الغرض وإحالة ذي الشبهة إلى مصالح إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.

كما تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي بالذهبية، جنوب البلاد، من إحباط عملية تهريب 194 قارورة مشروبات كحولية، وذلك إثر اشتباه أعوان الديوانة في تصرفات مسافر ليبي الجنسية عند استعداده لمغادرة الترابي التونسي’ وبإخضاع سيارته إلى التفتيش الدقيق، تم العثور على القوارير مختلفة الأنواع مخفية داخل مخبأ مهيأ تحت كراسي السيارة.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقد بلغت قيمة المحجوز 40 ألف دينار.