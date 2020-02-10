القمة الأفريقية متواصلة وملف الأزمة الليبية يتصدر جدول أعمالها

أديس أبابا-العنوان

تصدر ملف الأزمة الليبية جدول أعمال القمة الأفريقية التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي انطلقت أمس الأحد.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أمس الأحد، شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي على أن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور، مشيرا إلى إن الأوضاع في ليبيا تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وأفادت مصادر إعلامية مطلعة، أن مسودة البيان الختامي للقمة ستتركز على الملفين الليبي والفلسطيني، لافتة إلى أن الوضع في ليبيا استحوذ على نصيب الأسد من القرارات التي تبناها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وضمنها في البيان الختامي للقمة، والذي سيُعلن عنه مساء اليوم الاثنين.