الرئيس الموريتاني يحذر من مخاطر الأزمة الليبية على دول الساحل

حذر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني من خطورة تعقد وتفاقم تداعيات الأزمة الليبية على الليبيين أولا، ثم على القارة السمراء ولا سيما مجموعة دول الساحل ثانيا.

ودعا ولد الغزواني، في كلمة له خلال القمة الأفريقية في أديس أبابا المقرر اختتام أشغالها اليوم الاثنين، إلى ضرورة الإسراع في حل الأزمة الليبية، منوها بـ«بالجهد الذي تبذله اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول الأزمة الليبية».

وأضاف أن اللجنة تؤكد صعوبة الوضع في ليبيا «وعلى خطورته التي لا يضاهيها، إلا خطورة الوضع في منطقة الساحل»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة.

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وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن مجموعة دول الساحل الخمس وضعت أخيرا بالتعاون مع شركائها، خارطة طريق تهدف إلى الرفع من «فاعلية مواجهتها النشاط المتنامي للحركات الإرهابية، وكذلك لدعم قوتها المشتركة وتأمين الموارد الضرورية لتنفيذ برنامج استثماراتها ذات الأولوية».

وكان ولد الغزواني حذر في نهاية يناير الماضي من أن ليبيا أصبحت «مسرحا للمرتزقة وأنواع السلاح المختلفة، مما يشكل خطرا حقيقيا على السلم الإقليمي والدولي».

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