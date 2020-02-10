أكد وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس أن التدخل العسكري التركي في ليبيا مدعاة لقلق كبيرة في المنطقة، محذرًا من استمرار هذه الأوضاع المضطربة، وتأثيرها على استقرار كل دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بحسب صحيفة الشرق الأوسط في نسختها الإنجليزية.

وقال في تصريحات لـ “الشرق الأوسط” ، إن التدخل سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن الليبي والإقليمي والأوروبي.

وتابع الوزير أن قرار أنقرة بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها يصب الزيت على النار ويقوض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سلمي.

وأعرب عن قلق قبرص إزاء الأدلة المتزايدة على نشر مرتزقة إرهابيين سوريين وأجانب في طرابلس.

وأضاف كريستودوليدس أن الأمم المتحدة ومؤتمر برلين الذي انعقد الشهر الماضي حول ليبيا سلطوا الضوء على التدخل الأجنبي والانتهاك

الصارخ والمنهجي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الدولة الواقعة شمال إفريقيا.

وانتقد في هذا الصدد التصريحات المستمرة من تركيا بشأن نشر قوات في ليبيا ، قائلًا إنها تعمل فقط على تأجيج الصراع وتعيق جهود السلام الدولية.